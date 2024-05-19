UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям нагадали про терміни дії електронних рецептів від лікаря

Фото: Українцям пояснили протягом якого часу варто скористатись електронним рецептом (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Електронні рецепти мають різні терміни дії. Лікарі пояснили протягом якого часу варто ними скористатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Не завжди виходить швидко погасити отриманий електронний рецепт на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації.

МОЗ пояснило, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”:

  • 30 днів - на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;  

  • 30 днів - на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

  • 30 днів - на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

  • 10 днів - на наркотичні лікарські засоби. 

"Термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів", - зазначили в МОЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я