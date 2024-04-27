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Українцям нагадали, як знятися з обліку ВПО

Україна, Субота 27 квітня 2024 21:48
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Українцям нагадали, як знятися з обліку ВПО Фото: в Україні оприлюднили інструкцію зі зняття з обліку ВПО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським переселенцям, які повертаються на місце проживання або їдуть за кордон, необхідно знятись з обліку внутрішньопереміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

В уряді нагадали, що після того, як переселенець знімається з обліку та скасовує дію відповідної довідки, йому припиняють виплати.

Як знятись з обліку ВПО оффлайн

Для того, щоб знятись з обліку ВПО в офлайн-режимі, необхідно звернутися до:

  • ЦНАПів;
  • органів соціального захисту населення;
  • виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад.

Там потрібно особисто подати заяву про відмову від довідки про взяття на облік ВПО. Скасування статусу триває близько трьох днів, за послугу платити не потрібно.

Як знятись з обліку ВПО онлайн

В Україні передбачено два способи зняття з обліку ВПО в онлайн-режимі.

Зокрема, українці можуть скористатися послугою на порталі Дія. Для цього потрібно:

  • авторизуватись на сайті;
  • вибрати послугу "Скасування статусу ВПО";
  • заповнити необхідні дані;
  • перевірити сформовану заяву та завірити її електронним підписом.

Також зняття статусу ВПО доступне в додатку "Дія":

  • натисніть на меню власної довідки ВПО в "Дії" і виберіть "Скасувати статус ВПО";
  • перегляньте опис послуги та натисніть "Почати";
  • після цього заповніть заяву на зняття статусу ВПО - її опрацюють протягом 20 хвилин;
  • коли заяву розглянуть, прийде відповідне повідомлення;
  • після цього довідка ВПО зникне із додатку "Дія".

Переселенці в Україні

Зазначимо, з початку повномасштабної війни в Україні понад 3 мільйони людей вимушено залишили своє житло. У якості опції для проживання таких людей відкрили спеціальні шелтери.

Більш детально про те, як українці живуть у таких шелтерах - у матеріалі РБК-Україна.

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