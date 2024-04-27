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Украинцам напомнили, как сняться с учета ВПЛ

Украина, Суббота 27 апреля 2024 21:48
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Украинцам напомнили, как сняться с учета ВПЛ Фото: в Украине обнародовали инструкцию по снятию с учета ВПЛ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским переселенцам, которые возвращаются на место проживания или уезжают за границу, необходимо сняться с учета внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В правительстве напомнили, что после того, как переселенец снимается с учета и отменяет действие соответствующей справки, ему прекращают выплаты.

Как сняться с учета ВПЛ оффлайн

Для того, чтобы сняться с учета ВПЛ в оффлайн-режиме, необходимо обратиться в:

  • ЦНАПы;
  • органы социальной защиты населения;
  • исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

Там нужно лично подать заявление об отказе от справки о взятии на учет ВПЛ. Отмена статуса длится около трех дней, за услугу платить не нужно.

Как сняться с учета ВПЛ онлайн

В Украине предусмотрено два способа снятия с учета ВПЛ в онлайн-режиме.

В частности, украинцы могут воспользоваться услугой на портале "Дія". Для этого нужно:

  • авторизоваться на сайте;
  • выбрать услугу "Отмена статуса ВПЛ";
  • заполнить необходимые данные;
  • проверить сформированное заявление и заверить его электронной подписью.

Также снятие статуса ВПЛ доступно в приложении "Дія":

  • нажмите на меню собственной справки ВПЛ в "Дії" и выберите "Отменить статус ВПЛ";
  • просмотрите описание услуги и нажмите "Начать";
  • после этого заполните заявление на снятие статуса ВПЛ - его обработают в течение 20 минут;
  • когда заявление рассмотрят, придет соответствующее уведомление;
  • после этого справка ВПЛ пропадет из приложения "Дія".

Переселенцы в Украине

Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине более 3 миллионов человек вынужденно покинули свое жилье. В качестве опции для проживания таких людей открыли специальные шелтеры.

Более детально о том, как украинцы живут в таких шелтерах - в материале РБК-Украина.

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