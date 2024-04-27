Украинцам напомнили, как сняться с учета ВПЛ

Украинским переселенцам, которые возвращаются на место проживания или уезжают за границу, необходимо сняться с учета внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В правительстве напомнили, что после того, как переселенец снимается с учета и отменяет действие соответствующей справки, ему прекращают выплаты.

Как сняться с учета ВПЛ оффлайн

Для того, чтобы сняться с учета ВПЛ в оффлайн-режиме, необходимо обратиться в:

ЦНАПы;

органы социальной защиты населения;

исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

Там нужно лично подать заявление об отказе от справки о взятии на учет ВПЛ. Отмена статуса длится около трех дней, за услугу платить не нужно.

Как сняться с учета ВПЛ онлайн

В Украине предусмотрено два способа снятия с учета ВПЛ в онлайн-режиме.

В частности, украинцы могут воспользоваться услугой на портале "Дія". Для этого нужно:

авторизоваться на сайте;

выбрать услугу "Отмена статуса ВПЛ";

заполнить необходимые данные;

проверить сформированное заявление и заверить его электронной подписью.

Также снятие статуса ВПЛ доступно в приложении "Дія":