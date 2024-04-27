Украинцам напомнили, как сняться с учета ВПЛ
Украинским переселенцам, которые возвращаются на место проживания или уезжают за границу, необходимо сняться с учета внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
В правительстве напомнили, что после того, как переселенец снимается с учета и отменяет действие соответствующей справки, ему прекращают выплаты.
Как сняться с учета ВПЛ оффлайн
Для того, чтобы сняться с учета ВПЛ в оффлайн-режиме, необходимо обратиться в:
- ЦНАПы;
- органы социальной защиты населения;
- исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.
Там нужно лично подать заявление об отказе от справки о взятии на учет ВПЛ. Отмена статуса длится около трех дней, за услугу платить не нужно.
Как сняться с учета ВПЛ онлайн
В Украине предусмотрено два способа снятия с учета ВПЛ в онлайн-режиме.
В частности, украинцы могут воспользоваться услугой на портале "Дія". Для этого нужно:
- авторизоваться на сайте;
- выбрать услугу "Отмена статуса ВПЛ";
- заполнить необходимые данные;
- проверить сформированное заявление и заверить его электронной подписью.
Также снятие статуса ВПЛ доступно в приложении "Дія":
- нажмите на меню собственной справки ВПЛ в "Дії" и выберите "Отменить статус ВПЛ";
- просмотрите описание услуги и нажмите "Начать";
- после этого заполните заявление на снятие статуса ВПЛ - его обработают в течение 20 минут;
- когда заявление рассмотрят, придет соответствующее уведомление;
- после этого справка ВПЛ пропадет из приложения "Дія".
Переселенцы в Украине
Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине более 3 миллионов человек вынужденно покинули свое жилье. В качестве опции для проживания таких людей открыли специальные шелтеры.
Более детально о том, как украинцы живут в таких шелтерах - в материале РБК-Украина.
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