Українцям нагадали, як заповнювати інформацію про розшук військового

У Координаційному штабі зазначили, що точні дані дозволяють відповідним службам працювати з конкретними локаціями та краще координувати зусилля з пошуку. Якщо ви маєте такі відомості - обов'язково внесіть їх до Особистого кабінету.

Як вказувати координати

У розділі для заповнення місця зникнення в особистому кабінеті рекомендується використовувати GPS-координати або максимально точні адреси - місто, район, село тощо. Це спрощує роботу пошукових служб та підвищує ймовірність успішного результату.

Як додати свідчення

Якщо вам відомі свідчення, додайте їх разом з контактною інформацією свідків. Це дозволяє зібрати повну картину подій, пов’язаних із зникненням вашого родича, що може бути корисним для визначення точного місця або/й часу зникнення. Для того, щоби додати свідчення, зайдіть в форму подачі додаткової інформації і перейдіть в розділ "Місце зникнення". Тут знайдіть "Обставини зникнення" і натисніть "Додати".

Чому важливо вказувати прізвища та контакти свідків

Контактна інформація свідків - ім'я, прізвище, телефон - є важливою для подальшої перевірки. Це дозволяє швидко звернутися до свідків для уточнення деталей, що може бути вирішальним у пошуку та верифікації інформації про зниклого безвісти Оборонця. Повідомляючи про свідчення, обов'язково надайте контактну інформацію свідка.

Раніше ми писали, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом). За його словами, Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.