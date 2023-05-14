UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям нагадали, як оформити е-лікарняний

Фото: українцям нагадали, як оформити е-лікарняний (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці з жовтня 2021 року встигли скористатися понад 14,34 мільйона разів послугою електронного лікарняного.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

У разі хвороби українцю необхідно звернутися до лікаря, він на підставі огляду сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Після цього пацієнту прийде смс-повідомлення з номером медичного висновку.

"Далі медичний висновок автоматично потрапляє в електронний реєстр листків непрацездатності, де на підставі наявних даних буде сформовано е-лікарняний", - розповіли у відомстві.

Згодом пацієнт отримає смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного. У випадку, якщо смс не прийшло необхідно зареєструватись на Порталі пенсійного фонду або у додатку. Там обрати спосіб інформування через смс-повідомлення в особистому кабінеті.

"Поінформуйте свого роботодавця про період непрацездатності, зателефонувавши або надіславши йому номер лікарняного. Своєю чергою, роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ перегляне листок непрацездатності та через 7 днів після дати його закриття може сплатити його", - сказано в повідомленні.

Записи про тимчасову непрацездатність можна буде переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на Порталі пенсійного фонду. Якщо ви захворіли, перебуваючи за кордоном, ви можете дистанційно звернутись до свого сімейного чи лікуючого лікаря, або по поверненню в Україну.

Нагадаємо, що з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або ж територій, де йдуть бойові дії - більше не стягуватимуть борги за комунальні послуги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Українибольничный