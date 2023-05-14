Українцям нагадали, як оформити е-лікарняний

У разі хвороби українцю необхідно звернутися до лікаря, він на підставі огляду сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Після цього пацієнту прийде смс-повідомлення з номером медичного висновку.

"Далі медичний висновок автоматично потрапляє в електронний реєстр листків непрацездатності, де на підставі наявних даних буде сформовано е-лікарняний", - розповіли у відомстві.

Згодом пацієнт отримає смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного. У випадку, якщо смс не прийшло необхідно зареєструватись на Порталі пенсійного фонду або у додатку. Там обрати спосіб інформування через смс-повідомлення в особистому кабінеті.

"Поінформуйте свого роботодавця про період непрацездатності, зателефонувавши або надіславши йому номер лікарняного. Своєю чергою, роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ перегляне листок непрацездатності та через 7 днів після дати його закриття може сплатити його", - сказано в повідомленні.

Записи про тимчасову непрацездатність можна буде переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на Порталі пенсійного фонду. Якщо ви захворіли, перебуваючи за кордоном, ви можете дистанційно звернутись до свого сімейного чи лікуючого лікаря, або по поверненню в Україну.