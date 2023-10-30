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Українцям готують смарт-мобілізацію: яких змін чекати

Понеділок 30 жовтня 2023 08:59
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Українцям готують смарт-мобілізацію: яких змін чекати Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

В Україні планують запустити "смарт-мобілізацію", яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Чиновник зазначив, що подібний пілот планується до запуску "через місяць-два".

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", - пояснив міністр.

Глава Мінцифри підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів і тести, навчання точно потрапить у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

"Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил", - сказав Федоров.

Після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, та як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав він.

За словами міністра, це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну "смарт-мобілізацію".

"Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя - це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника", - пояснив Федоров.

Також він звернув увагу на інші важливі зміни, які пропонуватимуться "в пілоті":

  • "Ти не повинен йти в військомат...
  • Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити...
  • Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою", - перерахував він особливості.

Глава Мінцифри припускає, що тоді може бути "інша якість мотивації".

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