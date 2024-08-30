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Українцям у Чехії пояснили, що робити із простроченими посвідченнями водія

Чехія, Прага, П'ятниця 30 серпня 2024 04:48
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Українцям у Чехії пояснили, що робити із простроченими посвідченнями водія Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Чехії зможуть керувати авто і з простроченими водійськими посвідченнями. Про це заявили у чеському міністерстві транспорту.

Проте це стосується тільки документів, строк дії яких закінчився після 31 грудня 2021 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukraina.radio.cz.

Українських біженців захищає постанова Європарламенту і Ради ЄС

Нещодавно український уряд обмежив обмін і видачу водійських посвідчень чоловікам, які не оновили військово-облікові документи. Проте для українських біженців у Чехії це не змінить ситуації, пояснили у Мінтрансі країни.

За даними відомства, українських біженців захищає постанова Європарламенту та Ради ЄС від 18 липня 2022 року.

"Ця постанова ще діє, і згідно з нею українські водійські права біженців все ще вважаються чинними, якщо строк їх дії закінчився після 31 грудня 2021 року", – заявив речник міністерства транспорту Франтішек Ємелка.

Він зазначив, що постанова українського уряду не змінює ці умови, і люди з тимчасовим захистом можуть продовжувати використовувати свої прострочені документи в межах ЄС.

Чеська поліція дотримується такої самої позиції.

"Якщо інша законодавча норма регулює визнання вже прострочених документів або інших зобов’язань, що виникають у зв’язку з експлуатацією транспортних засобів, ми їх повністю дотримуємося", – сказав речник президії поліції Давід Шен.

За останніми даними МВД Чехії, у країні налічується 103 тисячі чоловіків-біженців віком від 18 до 65 років.

Українцям у Чехії пояснили, що робити із простроченими посвідченнями водія

Фото: Водійcькі посвідченням біженців залишаються чинними (ілюстративне freepik.com)

Чи визнають прострочені закордонні паспорти біженців

Раніше чеські чиновники підтверджували, що українці з тимчасовим захистом чи візою толерантності можуть перебувати в Чехії і продовжувати свій статус і з паспортами, які втратили чинність. Але це стосуватиметься лише їхнього перебування на території Чеської Республіки.

"Якщо у вас немає чинного закордонного паспорту, а термін вклейки нової візової наліпки продовженого тимчасового захисту наближається, ви можете прийти на продовження і без паспорту. Наявність закордонного паспорту не є обов'язковою умовою продовження тимчасового захисту", – пояснювали раніше в чеському МВС на спеціальній сторінці для українців.

Ці винятки не поширюються на громадян України, які перебувають у Чехії на інших підставах. Вони повинні мати тільки чинні документи.

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування.

Також ми розповідали, що все менше українських біженців у Чехії хочуть повернутися додому.

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