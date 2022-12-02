Українців закликають не ходити в гори через лавинну небезпеку

У високогір'ї Івано-Франківської області 2-4 грудня очікується значна сніговладна небезпека. Громадя просять не ходити в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Рятувальники звернулися до туристів із проханням враховувати погодні умови та не ходити в гори.

"2-4 грудня, через відлигу, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніговладна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів. До того ж середньомісячна температура листопада в столиці склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.

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