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Українців закликали не знімати переміщення техніки ЗСУ

Фото: українців закликали не знімати переміщення техніки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українців закликали не проводити фото- чи відеозйомку дислокації військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Військові повідомили, що в мережі вже з’явилися фото та відео перебазування української авіації, яка прибула у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони та оборони важливих обєктів інфраструктури.

"Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань", - наголосили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, в Україні введено кримінальну відповідальність за фото- і відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї та техніки.

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