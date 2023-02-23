Українців закликали не знімати переміщення техніки ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Військові повідомили, що в мережі вже з’явилися фото та відео перебазування української авіації, яка прибула у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони та оборони важливих обєктів інфраструктури.

"Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань", - наголосили в Сухопутних військах.