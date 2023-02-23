Украинцев призвали не снимать перемещение техники ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

Военные сообщили, что в сети уже появились фото и видео перебазировки украинской авиации, прибывшей в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

"Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач", - подчеркнули в Сухопутных войсках.