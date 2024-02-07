Українців захистять від шахрайства з кредитами

Національний банк України запропонував унести зміни до закону "Про організацію формування та обігу кредитних історій", враховуючи ключове значення бюро кредитних історій (БКІ) для ринку споживчого кредитування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, проект спрямований на посилення захисту прав позичальників, захисту персональних даних.

Запропонованими змінами передбачено:

можливість позичальника, крім доступу до власної історії та оскарження недостовірної інформації, долучати до кредитного звіту інформацію про небажання укладати кредитні договори для захисту від можливих шахрайських дій;

обов’язок БКІ своєчасно виправляти помилкові дані й забезпечувати надійний захист даних, зберігати кредитну історію протягом 10 років та належним чином її знищувати, прозорий механізм звернення позичальника;

обов’язок кредитора / нового кредитора отримувати згоду позичальника та надати її на запит БКІ/НБУ, зберігати протягом 10 років.

Водночас оновлення законодавства покликане встановити справедливі правила гри для всіх учасників ринку

Також передбачається встановити штраф від 51 до 102 тисяч гривень за використання даних кредитної історії не за цільовим призначенням, що буде вважатися порушенням вимог щодо етичної поведінки.

Ставки за кредитами

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про додаткове регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Ставка за мікрокредитом не повинна перевищувати 1% на день.

Також закон зобов'язує кредитодавця передавати інформацію з усіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б одне з бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача.