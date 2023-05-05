Українців попередили про заморозки на завтра: в яких регіонах

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Температура вночі буде коливатись від 1° до 6° тепла.

У північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині й в повітрі можливі заморозки 0-5°.

Температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, у Києві знову піднявся рівень води, до критичної позначки залишається понад метр.

Окрім того, квітень у цього році увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

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