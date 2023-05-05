Українців попередили про заморозки на завтра: в яких регіонах

У суботу, 6 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність.
Температура вночі буде коливатись від 1° до 6° тепла.
У північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині й в повітрі можливі заморозки 0-5°.
Температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, у Києві знову піднявся рівень води, до критичної позначки залишається понад метр.
Окрім того, квітень у цього році увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.
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