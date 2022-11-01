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Українців попереджають про загрозу атаки ворожих безпілотників у Полтавській області

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 22:58
Українців попереджають про загрозу атаки ворожих безпілотників у Полтавській області Фото: Українців попередили про загрозу ворожих безпілотників у Полтавській області (24tv)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 1 листопада, під вечір російські безпілотники рухаються в бік Полтавської області. Українців попереджають про загрозу їх атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"На Полтавщину рухаються БПЛА", - йдеться у повідомленні.

За словами Луніна, вони рухаються із напрямку Дніпропетровської області.

"Залишаємося в укриттях!", - додав очільник області.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед". Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.

Також вночі ворог атакував Миколаїв, запустивши по місту чотири ракети. Є загиблі та п'ятеро поранених.

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