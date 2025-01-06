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Українців попередили про новий фейк із "проривом" росіян у Чернігівській області

Понеділок 06 січня 2025 20:19
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Українців попередили про новий фейк із "проривом" росіян у Чернігівській області Ілюстративне фото: українців попередили про новий фейк із проривом росіян у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Мережею почали ширитись повідомлення про нібито "прорив" кордону регулярною армією Росії на півночі Чернігівської області. Однак це виявилось черговим фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зауважили у ЦПД, у мережі активно поширюються заяви про нібито "прорив" у Чернігівській області. Ці повідомлення закінчуються закликами перейти за посиланням для отримання додаткової інформації.

Однак цей контент є класичним прикладом реклами, що використовує фейкові новини або провокативні заголовки для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями.

"Спроб "прориву" ворогом кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось. Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони РФ, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності", - заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Центру.

За словами начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, спроб "прориву" кордону на території його району не було.

Обстріл Семенівки

Нагадаємо, пізно ввечері 4 січня російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Загарбники застосували керовані авіаційні бомби. Армія РФ вдарила по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.

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