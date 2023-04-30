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Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 11:55
Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах Фото: українців попередили про можливе сходження лавин у двох областях найближчими днями (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю-понеділок, 30 квітня та 1 травня, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"30 квітня - 01 травня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Як додали в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості, станом на 9:00 ранку на горі Піп Іван Чорногорський ясно, вітер північний 5 м/с.

"Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Як повідомлялось, погода в Україні сьогодні, 30 квітня погіршиться. В одних регіонах прогнозують дощі, а в інших заморозки, при цьому місцями ще й посилиться вітер.

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