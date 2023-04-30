ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Новина українською →
Воскресенье 30 апреля 2023 11:55
Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах Фото: украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях в ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье-понедельник, 30 апреля и 1 мая, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"30 апреля - 01 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как добавили в Черногорском горном поисково-спасательном посте, по состоянию на 9:00 утра на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северный 5 м/с.

"Температура воздуха -1°С", – говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Как сообщалось, погода в Украине сегодня, 30 апреля, ухудшится. В одних регионах прогнозируют дожди, а в других заморозки, при этом местами еще усилится ветер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты
NEWS
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием