Українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах
Синоптики попередили про небезпеку на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та помірну небезпеку в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У неділю та понеділок, 22 та 23 січня, у вказаних областях оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття. У зв'язку з цим там можливе сходження лавини.
При цьому з 22 по 23 січня попередили про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня на високогiр'ї Івано-Франківщини.
Раніше ми писали, що у гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходяться близько десяти лижників, розпочато рятувальну операцію.
Також повідомлялося, що в Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.
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