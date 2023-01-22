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Українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах

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Україна, Неділя 22 січня 2023 19:41
Українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах Фото: українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Синоптики попередили про небезпеку на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та помірну небезпеку в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю та понеділок, 22 та 23 січня, у вказаних областях оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття. У зв'язку з цим там можливе сходження лавини.

При цьому з 22 по 23 січня попередили про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня на високогiр'ї Івано-Франківщини.

Раніше ми писали, що у гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходяться близько десяти лижників, розпочато рятувальну операцію.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

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