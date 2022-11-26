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Українців попередили про небезпеку на дорогах: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні очікується мокрий сніг, туман та ожеледиця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в Україні сьогодні, 26 листопада. На дорогах очікується ожеледиця та налипання снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні більшу частину нашої країни накриють дощі та мокрий сніг. У східних та північно-західних областях без істотних опадів.

На заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вранці та вночі очікується туман, тому видимість знизиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря впродовж доби буде у межах від -3 до +2 градусів. На півдні та сході до +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень прогнозується сніг з дощем, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть впродовж доби нуль градусів.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

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