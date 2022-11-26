Українців попередили про небезпеку на дорогах: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні більшу частину нашої країни накриють дощі та мокрий сніг. У східних та північно-західних областях без істотних опадів.

На заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вранці та вночі очікується туман, тому видимість знизиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря впродовж доби буде у межах від -3 до +2 градусів. На півдні та сході до +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень прогнозується сніг з дощем, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть впродовж доби нуль градусів.