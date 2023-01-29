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Українців попередили про можливість сходження лавин у Карпатах у найближчі дні

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Карпати, Неділя 29 січня 2023 13:40
Українців попередили про можливість сходження лавин у Карпатах у найближчі дні Фото: у Карпатах можливе сходження лавин 29-30 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю-понеділок, 29-30 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах.

"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається: 29-30 січня - на високогiр'ї Івано-Франківської, східній частині Закарпатської областей", - йдеться в повідомленні.

Українців попередили про можливість сходження лавин у Карпатах у найближчі дні

Як повідомлялося, погода в Україні у лютому буде мінливою. На початку третього зимового місяця на жителів країни чекають морози, а в другій половині лютого настане тепла погода.

Нагадаємо, у лютому середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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