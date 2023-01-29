Українців попередили про можливість сходження лавин у Карпатах у найближчі дні
У неділю-понеділок, 29-30 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах.
"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається: 29-30 січня - на високогiр'ї Івано-Франківської, східній частині Закарпатської областей", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, погода в Україні у лютому буде мінливою. На початку третього зимового місяця на жителів країни чекають морози, а в другій половині лютого настане тепла погода.
Нагадаємо, у лютому середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
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