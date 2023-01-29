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Украинцев предупредили о вероятности схода лавин в Карпатах в ближайшие дни

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Карпаты, Воскресенье 29 января 2023 13:40
Украинцев предупредили о вероятности схода лавин в Карпатах в ближайшие дни Фото: в Карпатах возможен сход лавин 29-30 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье-понедельник, 29-30 января на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Снеголавинную ситуацию в Украинских Карпатах.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится: 29-30 января - на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о вероятности схода лавин в Карпатах в ближайшие дни

Как сообщалось, погода в Украине в феврале будет переменчивой. В начале третьего зимнего месяца жителей страны ждут морозы, а во второй половине февраля настанет теплая погода.

Напомним, в феврале средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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