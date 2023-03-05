ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сніг, ожеледиця, але вдень тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 березня 2023 13:27
Сніг, ожеледиця, але вдень тепло. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у понеділок, 6 березня, в Україні місцями очікується сніг та ожеледиця. Але незважаючи на те, що вночі температура опускатиметься до 6 морозу, вдень буде тепло - до 6 тепла, а на півдні - і до 9 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У західних та північних областях невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів.

Вітер

південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі 1-6° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

Сніг, ожеледиця, але вдень тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Як повідомлялось, у суботу ввечері, 4 березня, у Києві йшов крижаний сніг, а також вдарила блискавка з громом.

Нагадаємо, погода в Україні поволі змінюватиметься в бік потепління, але зима поки що заявлятиме про свої права і снігом, і похолоданням. Тим не менш, вже з середини березня ми відчуємо, що весна вже йде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Українські воїни відбили понад 130 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб
Українські воїни відбили понад 130 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним