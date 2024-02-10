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Українців попередили про фейкові сайти Залужного: в чому небезпека

Фото: колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

В інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними центру, ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

ЦПД наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані. 

"Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні Telegram-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України", - повідомили в центрі.

Центр застеріг українців від реєстрації на цих ресурсах і попросив довіряти лише верифікованим джерелам.

Дезінформаційні кампанії РФ

Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

А у червні у Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які виглядали так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України