Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: де саме і в чому причина

На українсько-польському кордоні у деяких пунктах пропуску фіксуються черги з вантажівок. Причиною тому є проведення акцій протесту на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"2 та 3 лютого 2023 року на під’їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова - Краківець", "Медика - Шегині", "Хребене - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту жителями прилеглих до кордону населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого сьогодні рух у пунктах пропуску "Корчова - Краківець" та "Медика - Шегині" здійснюються ритмічно, пункти пропуску функціонують у звичайному режимі.

Втім, у пункті пропуску "Хребене - Рава-Руська" відмічається певне збільшення вантажних транспортних засобів, які очікують на виїзд до Польщі, через акції протесту на польській території.

Однак, пропуск інших категорій транспорту здійснюється без затримок.

"У пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" спостерігається сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Поряд з цим, черга перед пунктом пропуску з ваговозів суттєво не збільшилась", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні з Польщею можуть виникнути проблеми з рухом транспорту.

Додамо у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею запрацювала електронна черга.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.