Українців в Німеччині зобов'язали перереєструвати авто. У скільки це обійдеться

Українcьких біженців в Німеччині до 31 березня зобов'язали перереєструвати автомобілі. Вимога торкаєтсья тих, хто користується власним транспортом на українській реєстрації й перебувають в країні понад рік. Тих, хто не встиг зробити це до зазначеної дати, чекатимуть штрафи.
Як перереєструвати автомобільв Німеччині та що для цього потрібно, у коментарі для РБК-Україна розповідає партнер адвокатського об'єднання "АКТІО", керівник Європейської практики Богдан Дралло.
Українські громадяни, що переїхали до Німеччини через військову агресію Росії, мають можливість тимчасово користуватися своїми автомобілями без необхідності постійної реєстрації.
"Для звільнення від транспортного податку на перший рік необхідно уникати комерційного використання автомобіля. Після додаткових 10 місяців відтермінування, яке закінчується 1 квітня 2024 року, потрібно отримати спеціальний дозвіл для подальшого користування автомобілем", – каже Богдан Дралло.
"На практиці власники авто з України стикаються з труднощами при проходженні техогляду та через те, що їхні транспортні засоби були привезені, наприклад, із США, і не мають європейської сертифікації", – зауважує фахівець.
Вартiсть переоформлення автiвки залежить вiд землi. Експерт наводить приблизні ціни.
Потрібно оплачувати за проходження техогляду при схваленні автомобіля і отримання сертифіката відповідності 260 євро.
Якщо схвалення немає, потрібно записатись на інспекцію Vollgutachten technischem Datenblatt. Вартість – 260 євро.
При прибутті в KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання отримуються німецькі номери та свідоцтво реєстрації. Вартість – 110 євро.
Автомобільне страхування KFZ-Haftpflichtversicherung. KFZ-Zulassungsstelle потрібен електронний номер страхування автоцивільної відповідальності eVB-Nummer. Вартість – 200–1000 євро на рiк, в залежностi вiд землі, де відбувається переоформлення авто.
Нагадаємо, перереєструвати авто від українців в Німеччині вимагали ще торік. Це пов'язано зокрема з тим, що порушників ПДР складно ідентифікувати та притягнути до відповідальності. Міністр транспорту землі Баден-Вюртемберг зазначав, що проблема неоплачених штрафів характерна не лише для українців, а стосується значної кількості іноземних автівок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.