Для українців за кордоном хочуть створити застосунок з пошуку роботи: що відомо

Українці за кордоном зможуть відстежувати пропозиції роботи в Україні. Дану послугу можуть додати в "Дію" або ж створити новий застосунок.
Про це заявила перша заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Марчак розповіла, що Міністерство соціальної політики обговорює з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ можливість імплементації в портал "Дія" або окреме розроблення застосунку для сповіщення українців за кордоном щодо пропозиції на ринку праці.
"Щоб повернути цих людей, окрім стабілізації безпекової ситуації, до завершення війни потрібно розв'язати проблему на ринку праці... Поки що, мені здається, ми їм пропонуємо чорну стрічку - "ви приїдете в Україну і тоді ви зрозумієте, зможете знайти тут роботу чи ні, зможете знайти житло чи ні", - сказала вона.
Вона пояснила, що наразі міністерства комунікують щодо розробки оптимального рішення.
"У плані заходів демографічної стратегії написано, що як старт ми маємо зробити певну "вітрину" в "Дії" або в окремому застосунку, щоб поговорити з українцями за кордоном уже у форматі конкретних продуктів", - пояснила заступниця міністра.
Вона уточнила, що за допомогою цього рішення можна буде представити наявність робочих місць в Україні, наприклад, за конкретними спеціальностями.
Нагадаємо, що на сьогодні Україна активно працює заради того, щоб повернути людей, що лишаються за кордоном.
До прикладу у серпні президент Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства єдності", яке покликаного об’єднувати українців за кордоном та протидіяти російській пропаганді.
Головною місією нового відомства стане підтримка українських громад за кордоном, зміцнення їхнього зв’язку з Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.
На початку грудня Верховна Рада вже призначила Олексія Чернишова на посаду Міністра національної єдності України.
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