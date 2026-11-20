Двох громадян України затримали в Польщі за написи “Slawa UPA” на трьох пам'ятниках у Познані. Прокуратура стверджує, що вони діяли на користь російської розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську радіостанцію RMF24 .

На початку листопада написи “Slawa UPA” червоною фарбою з'явилися на трьох пам'ятниках у Познані: пам'ятнику армії "Познань", пам'ятнику солдатам 2-ї армії Війська Польського та пам'ятнику Героям на Цитаделі.

За даними слідства, написи зробив чоловік на ім'я Дмитро Й., якому за це мали заплатити 1000 злотих. Прокуратура кваліфікує його дії як диверсію на користь російської розвідки та публічне розпалювання ненависті між поляками й українцями.

Організатором, за версією слідства, був Нікіта С., який схилив співвітчизника до злочину. За це йому мали заплатити 500 доларів.

Обох затримали в Познані. Суд не задовольнив клопотання прокуратури про арешт. Чоловіки перебувають під наглядом поліції, їм заборонили виїжджати з країни та контактувати між собою.