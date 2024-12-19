"Українців не існує": в Одесі спалахнув мовний скандал

В Одесі спалахнув мовний скандал - дві літні жінки назвали себе "руськими". Попри те, що народилися і прожили все своє життя на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Гончаренко центр.Online".

Вчора, 18 грудня, інтерв’юер "Гончаренко центру" проводила опитування в Одесі. Зокрема, щодо важливості української мови для нашої країни. Під час свого опитування дівчина підійшла до двох жінок, які дали неочікувані відповіді.

Одна пані заявила, що вона взагалі не розмовляє українською мовою, хоча і вчила її.

"Наскільки зараз значуща українська мова для України?" - запитала дівчина.

"Ніскільки", - відповіла друга жінка.

А згодом додала: "А хто є українці? Вони вимерли, їх немає. А я - руська."

Окрім того, жінки заявили, що Одеса - "руське місто", а українці, нібито, "понаїжджали".