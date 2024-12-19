"Украинцев не существует": в Одессе вспыхнул языковой скандал
В Одессе вспыхнул языковой скандал - две пожилые женщины назвали себя "русскими". Несмотря на то, что родились, и прожили всю свою жизнь на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Гончаренко центр.Online".
Вчера, 18 декабря, интервьюер "Гончаренко центра" проводила опрос в Одессе. В частности, о важности украинского языка для нашей страны. Во время своего опроса девушка подошла к двум женщинам, которые дали неожиданные ответы.
Одна дама заявила, что она вообще не разговаривает на украинском языке, хотя и учила его.
"Насколько сейчас значим украинский язык для Украины?" - спросила девушка.
"Нисколько", - ответила вторая женщина.
А потом добавила: "А кто есть украинцы? Они вымерли, их нет. А я - русская".
Кроме того, женщины заявили, что Одесса - "русский город", а украинцы, якобы, "понаехали".
Напомним, 17 декабря, в автобусе Ивано-Франковска женщина подняла скандал из-за Путина. По информации местных пабликов, русскоязычная женщина вела себя "неадекватно". Она называла жителей Ивано-Франковска "бандеровцами".
При этом женщина, которую называют инициатором конфликта, оскорбляла граждан используя, в частности, нецензурную лексику. А также, угрожала людям физической расправой. На слова пассажиров о необходимости вызвать полицию, женщина отвечала, что ей до этого безразлично.