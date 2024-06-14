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Для українців готують чергові зміни щодо продажу ліків: подробиці

П'ятниця 14 червня 2024 14:15
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Для українців готують чергові зміни щодо продажу ліків: подробиці З упаковок ліків може зникнути вся реклама (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно Верховна Рада розглянула та схвалила у першому читанні проект закону №11172, який пропонує внесення низки змін до закону "Про лікарські засоби" - щодо їхнього маркування й використання інформації рекламного характеру.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися після його остаточного схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №11172 про внесення змін до ЗУ "Про лікарські засоби" (щодо маркування лікарських засобів) було зареєстровано у Верховній Раді 12 квітня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Михайло Радуцький, Сергій Швець, Галина Третьякова, Лада Булах та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під керівництвом Михайла Радуцького.

Для українців готують чергові зміни щодо продажу ліків: подробиці

Проект закону №11172 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 257 голосами.

Мета законопроекту і пропозиції нардепів

Згідно з інформацією народних обранців, в Україні трапляються непоодинокі випадки, коли виробники під час маркування лікарських засобів:

  • використовують і наносять на упакування інформацію, не передбачену законодавством
  • використовують необґрунтовані належним чином твердження щодо переваг певного лікарського засобу (порівняно з аналогічним лікарським засобом іншого виробника)

Це, за словами експертів, вводить в оману споживачів лікарських засобів та сприяє популяризації окремих суб'єктів господарської діяльності (що суперечить правилам чесної конкуренції).

Виходячи з цього, проектом закону №11172 нардепи пропонують внести в національне законодавство положення права Європейського Союзу щодо заборони використання у маркуванні лікарських засобів маркетингової інформації, відмінної від правил маркування, встановлених законом.

Йдеться, перш за все, про заборону нанесення на первинній та вторинній (за наявності) упаковці лікарських засобів будь-якої реклами та інформації рекламного характеру, яка сприяє просуванню лікарського засобу на ринку (окрім інформації, яка містить відомості про виробника та/або власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та логотипів виробника та/або власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб).

Крім того, парламентарі пропонують заборонити роздрібну й оптову торгівлю лікарськими засобами та/або імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію про інших юридичних або фізичних осіб - які не є виробником або заявником (власником) реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (крім тих, які ввозяться на територію України з маркуванням та інструкцією про застосування/короткою характеристикою лікарського засобу, викладеними мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної):

  • що були закуплені за кошти місцевих бюджетів
  • що були закуплені на виконання угоди між центральним органом виконавчої влади України (що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я) та відповідною спеціалізованою організацією (яка здійснює закупівлі)
  • які ввозяться на територію України як гуманітарна допомога
  • які є незареєстрованими лікарськими засобами (ввезення яких на територію України дозволено у випадках, визначених статтею 17 закону "Про лікарські засоби")

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть запровадити паралельний імпорт ліків і чи зміняться через це ціни.

Читайте також, чому виписувати й продавати ліки в Україні планують по-новому.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11172, закон України "Про лікарські засоби".

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