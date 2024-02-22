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Українці зможуть використовувати житлові сертифікати "єВідновлення" із залученням коштів програми "єОселя"

Четвер 22 лютого 2024 16:14
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Українці зможуть використовувати житлові сертифікати "єВідновлення" із залученням коштів програми "єОселя" Фото: українці зможуть використовувати житлові сертифікати "єВідновлення" із залученням коштів програми "єОселя" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Житловий сертифікат "єВідновлення" відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки "єОселя". Відповідний законопроект - №10208, у другому читанні депутати Верховної ради підтримали 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Відтепер власники зруйнованого житла мають більше можливостей для придбання нової оселі. Якщо вартість обраної ними нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом "єВідновлення", вони можуть отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування "єОселя", скористатись яким можна як на первинному, так і на вторинному ринку", - пояснює Шуляк.

Загалом, зазначила Шуляк, до можливості використовувати сертифікати "єВідновлення" для придбання житла на первинному ринку українці поки придивляються - станом на 22 лютого в таке житло інвестували лише 14 власників сертифікатів "єВідновлення". Однак розширення можливостей використати сертифікат, після набуття чинності законопроекту №10208, може пожвавити цей процес.

Парламентарий додала: станом на 22 лютого, українці використали вже 864 житлових сертифікати "єВідновлення" на придбання нових осель. Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки. Більшість угод - 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку.

Загальна сума використаних сертифікатів - 1,8 млрд гривень. Загалом же, станом на цей день було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури опублікувало відкритий Меморандум про співпрацю з девелоперами, забудовниками, представниками будівельної галузі щодо їхньої участі в другому етапі програми "єВідновлення" - компенсації за повністю зруйноване житло.

Ключова мета меморандуму - доброчесне та вчасне виконання зобовʼязань забудовників перед українцями, які обиратимуть для себе первинний ринок нерухомості.

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Олена Шуляк Житло
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