Украинцы смогут использовать жилищные сертификаты "єВідновлення" с привлечением средств программы "єОселя"

Жилищный сертификат "єВідновлення" отныне можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки является "єОселя". Соответствующий законопроект №10208, во втором чтении депутаты Верховной Рады поддержали 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Отныне владельцы разрушенного жилья имеют больше возможностей для приобретения нового дома. Если стоимость выбранного ими нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом "єВідновлення", они могут получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования "єОселя", воспользоваться которым можно как на первичном, да и на вторичном рынке", - объясняет Шуляк.

В целом, отметила Шуляк, к возможности использовать сертификаты "Восстановление" для приобретения жилья на первичном рынке украинцы пока присматриваются - по состоянию на 22 февраля в такое жилье инвестировали только 14 владельцев сертификатов "єВідновлення". Однако расширение возможностей использовать сертификат после вступления в силу законопроекта №10208 может оживить этот процесс.

Парламентарий добавила: по состоянию на 22 февраля, украинцы использовали уже 864 жилищных сертификата. Восстановление на приобретение новых домов. Речь идет как о квартирах, так и о частных домах. Большинство сделок - 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке.

Общая сумма использованных сертификатов - 1,8 млрд гривен. В целом по состоянию на этот день было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.

Напомним, в конце октября прошлого года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры опубликовало открытый Меморандум о сотрудничестве с девелоперами, застройщиками, представителями строительной отрасли по их участию во втором этапе программы "єВідновлення" - компенсации за полностью разрушенное жилье.

Ключевая цель меморандума - добропорядочное и своевременное выполнение обязательств застройщиков перед украинцами, которые будут выбирать для себя первоначальный рынок недвижимости.