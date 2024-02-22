ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы смогут использовать жилищные сертификаты "єВідновлення" с привлечением средств программы "єОселя"

Четверг 22 февраля 2024 16:14
UA EN RU
Украинцы смогут использовать жилищные сертификаты "єВідновлення" с привлечением средств программы "єОселя" Фото: украинцы смогут использовать жилищные сертификаты "єВосстановлення" с привлечением средств программы "єОселя" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Жилищный сертификат "єВідновлення" отныне можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки является "єОселя". Соответствующий законопроект №10208, во втором чтении депутаты Верховной Рады поддержали 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Отныне владельцы разрушенного жилья имеют больше возможностей для приобретения нового дома. Если стоимость выбранного ими нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом "єВідновлення", они могут получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования "єОселя", воспользоваться которым можно как на первичном, да и на вторичном рынке", - объясняет Шуляк.

В целом, отметила Шуляк, к возможности использовать сертификаты "Восстановление" для приобретения жилья на первичном рынке украинцы пока присматриваются - по состоянию на 22 февраля в такое жилье инвестировали только 14 владельцев сертификатов "єВідновлення". Однако расширение возможностей использовать сертификат после вступления в силу законопроекта №10208 может оживить этот процесс.

Парламентарий добавила: по состоянию на 22 февраля, украинцы использовали уже 864 жилищных сертификата. Восстановление на приобретение новых домов. Речь идет как о квартирах, так и о частных домах. Большинство сделок - 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке.

Общая сумма использованных сертификатов - 1,8 млрд гривен. В целом по состоянию на этот день было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.

Напомним, в конце октября прошлого года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры опубликовало открытый Меморандум о сотрудничестве с девелоперами, застройщиками, представителями строительной отрасли по их участию во втором этапе программы "єВідновлення" - компенсации за полностью разрушенное жилье.

Ключевая цель меморандума - добропорядочное и своевременное выполнение обязательств застройщиков перед украинцами, которые будут выбирать для себя первоначальный рынок недвижимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Жилье
NEWS
"Рамштайн" и санкции. Как Запад помогает Украине в войне с Россией: хроника
"Рамштайн" и санкции. Как Запад помогает Украине в войне с Россией: хроника
DAILY
Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине