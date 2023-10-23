Українці зможуть у Литві обміняти посвідчення водія

За його словами, отримати литовське посвідчення можна буде без складання теоретичних і практичних іспитів.

Для того, щоб скористатись послугою, необхідно звернутися до філій Державного підприємства REGITRA у Литві. А в Україні - до Головного сервісного центру МВС. При цьому аналогічна процедура вже доступна і для громадян Литви, які проживають в Україні. Її надають сервісні центри МВС.

Клименко зауважив, що угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною діють ще з чотирма країнами - Італією, Туреччиною, Іспанією та ОАЕ.

Плануємо і надалі налагоджувати співпрацю з іноземними урядами та розширювати цей список. Прагнемо, аби сервісні послуги МВС були доступними та комфортними для всіх наших громадян, у будь-якому куточку світу", - написав він.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.