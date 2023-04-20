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Українці здивували Європу високим рівнем освіти, - демограф

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Київ, Четвер 20 квітня 2023 09:21
Українці здивували Європу високим рівнем освіти, - демограф Фото: демограф Елла Лібанова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

Імідж українця за кордоном змінився у кращий бік після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, українські біженці здивували європейців рівнем освіти.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

Вона зазначила, до початку повномасштабної війни в європейські країни їхали здебільшого заробітчани. Проте у 2022 році, тікаючи від війни, в Європу виїжджали жінки з дітьми. За її словами, 70% українок, які виїхали, мають вищу освіту.

"Принаймні, у той найстрашніший період весни 2022-го виїздили переважно киянки і харків'янки, жінки з високим рівнем освіти. Загалом до 90% втікачів від війни - це містяни. Селяни за кордон не їхали. З тими, хто виїхав, ми втрачаємо освітній потенціал", - зазначила демограф.

Лібанова додала, європейці кардинально змінили уявлення про українців, особливо здивував рівень освіти.

"Але українців побачили як освічених людей, здатних навчатися. І до цього іміджу дуже додали наші захисники. Мало хто думав, що наші військові так швидко опановуватимуть західну зброю", - пояснила демограф.

Нагадаємо, за оцінками Елли Лібанової, після війни до України повернеться половина громадян, які виїхали на початку вторгнення. Не виключено, що допоможе патріотизм.

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