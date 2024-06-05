Українці збирають команду: колекційні картки збірної з футболу у продажу по всій країні

Офіційний криптопартнер національної збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, оголосила про запуск масштабної акції на підтримку команди на чемпіонаті. У рамках акції усі охочі мають можливість збирати футбольні колекційні картки з гравцями збірної, які можна придбати виключно в мережі супермаркетів АТБ, та вигравати бонуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Футбольна акція від WhiteBIT стартувала 5 червня. Футбольні колекційні картки можна придбати виключно в супермаркетах АТБ. Повна колекція складається з 28 карток, розділених на три категорії:
Звичайні картки:
Олексій Гуцуляк, Олександр Караваєв, Максим Таловеров, Сергій Сидорчук, Богдан Михайличенко, Денис Попов, Володимир Бражко, Олександр Тимчик, Роман Яремчук, Юхим Конопля, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Валерій Бондар, Микола Шапаренко, Данило Сікан, Георгій Бущан, Владислав Ванат.
Легендарні картки:
Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Ілля Забарний.
Епічні картки:
Артем Довбик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко.
Учасники акції можуть отримати три види бонусів:
Детальні подробиці акції можна знайти за посиланням.
WhiteBIT вкотре згуртовує українців навколо підтримки національної команди та дає можливість відчути себе частиною важливої для країни події.
WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.
Компанія співпрацює з університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT
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