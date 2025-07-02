Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках

Населення України в червні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,822 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,104 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 282,2 млн доларів.

Обсяг купівлі зріс на 13,8% порівняно з травнем. Загалом з початку року українці купили в банках 3,878 млрд доларів.



Курс долара і євро в червні

Курс долара на готівковому ринку в червні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи зріс. У підсумку за місяць долар зріс на 20 копійок до 41,90 гривень. Курс євро підскочив за місяць на 2 гривні до 49,35 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс був вищим, ніж у травні на 10-20 копійок.

Протягом червня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,44 до 41,87 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,52 гривень до 41,64 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).