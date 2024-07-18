Українці запасаються готівковою гривнею через відключення світла

Як зазначили в прес-службі, темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами, оскільки традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку.

"Крім того, відключення енергоживлення, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", - йдеться в повідомленні.

Банкноти та монети

За даними НБУ, у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

На одного жителя України на 1 липня цього року припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет.

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет - номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше - банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року.