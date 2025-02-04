Українці витратили на новорічні подарунки 3 мільйони гривень: що купували найчастіше

Все більше українців обирають онлайн-шопінг для купівлі подарунків. У грудні, напередодні різдвяно-новорічних свят, через сервіс OLX Доставка українці придбали подарунків на суму майже 3,3 мільйона гривень.

Яким подарункам українці віддають перевагу та скільки готові на них витрачати, РБК-Україна розповідає із посиланням на дані OLX.

Серед найпопулярніших товарів у категорії "Подарунки" опинилися свічки (середня ціна 200 гривень), адвент-календарі (1025 гривень), запальнички (350 гривень), квіти (500 гривень) та новорічні набори (429 гривень). Загалом медіанна ціна подарунка, придбаного через OLX Доставка, склала 320 гривень. Чоловіки найчастіше отримували у подарунок запальнички, шампури, брелоки та ремені (середня вартість - 499 гривень), тоді як жінкам дарували адвент-календарі, косметику, браслети та мило (500 гривень). Для дітей найпопулярнішими подарунками стали іграшки, набори, адвент-календарі та товари за мотивами мультсеріалу "Щенячий патруль" (350 гривень). Окремою категорією стали вироби ручної роботи. У грудні на OLX розмістили понад 4,7 тисячі оголошень про свічки хендмейд (199 гривень), 152 оголошення про мило (120 гривень) та 220 оголошень про іграшки (380 гривень).