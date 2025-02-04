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Украинцы потратили на новогодние подарки 3 миллиона гривен: что покупали чаще всего

Вторник 04 февраля 2025 19:22
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Украинцы потратили на новогодние подарки 3 миллиона гривен: что покупали чаще всего Фото: Подарок к празднику (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Все больше украинцев выбирают онлайн-шопинг для покупки подарков. В декабре, накануне рождественско-новогодних праздников, через сервис OLX Доставка украинцы приобрели подарков на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

Каким подаркам украинцы отдают предпочтение и сколько готовы на них тратить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные OLX.

Среди самых популярных товаров в категории "Подарки" оказались свечи (средняя цена 200 гривен), адвент-календари (1025 гривен), зажигалки (350 гривен), цветы (500 гривен) и новогодние наборы (429 гривен). В общем медианная цена подарка, приобретенного через OLX Доставка, составила 320 гривен.

Мужчины чаще всего получали в подарок зажигалки, шампуры, брелоки и ремни (средняя стоимость - 499 гривен), тогда как женщинам дарили адвент-календари, косметику, браслеты и мыло (500 гривен). Для детей самыми популярными подарками стали игрушки, наборы, адвент-календари и товары по мотивам мультсериала "Щенячий патруль" (350 гривен).

Отдельной категорией стали изделия ручной работы. В декабре на OLX разместили более 4,7 тысячи объявлений о свечах хендмейд (199 гривен), 152 объявления о мыле (120 гривен) и 220 объявлений об игрушках (380 гривен).

Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавно ученые провели исследование относительно того, как и когда появилась традиция дарить подарки. Мы писали, что эта традиция имеет глубокие корни и насчитывает тысячи лет.

Отметим, одним из самых универсальных подарков являются деньги. РБК-Украина рассказывало, какую сумму стоит дарить на свадьбу в 2025 году.

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