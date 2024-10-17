Українці висловились, як має відбуватись відновлення України: у ВР презентували звіт публічних консультацій

Українці вважають, що ключовий фактор якісного відновлення - економічне зростання та розвиток людського капіталу. Без розуміння, хто житиме на території, а також без інвестиційних перспектив для бізнесу там, планувати якісне відновлення неможливо.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, публічні консультації проводились за її ініціативи на базі Комітету у партнерстві з ГО Інститут "Республіка" в рамках Програми USAID "РАДА: наступне покоління". В них взяли участь майже 1000 учасників - громадяни, бізнес, експерти, представники влади та міжнародних організацій, органи місцевого самоврядування по всій Україні, народні депутати, міжнародні партнери та донори.

Головна тема обговорення, повідомила Шуляк, - всі аспекти відновлення України, яке буде відбуватись згідно з новою законодавчою рамкою - “Про основні засади відновлення”. Йдеться про пріоритетність відновлення, формат участі бізнесу у таких проєктах, податкові та інші преференції для проєктів у деокупованих і прифронтових громадах, обов‘язковість використання цифрової екосистеми DREAM, формати залучення громадян до планування та контролю відбудови, ефективні антикорупційні запобіжники, формат роботи з міжнародними донорами, координація та взаємодія між органами влади.

"Одне з найактуальніших і найболючіших питань - які населені пункти потрібно відновлювати першочергово. Учасники обговорення дійшли висновку, що підходящою формулою може бути надання пріоритету населеним пунктам, де є перспективи розвитку та працевлаштування і де до 70% жителів хочуть проживати", - зазначила нардепка.

За її словами, водночас, жителі громад зазначають, що приорітетом у відновленні мають бути відновлення критичної інфраструктури та захист інженерних комунікацій, щоб забезпечити повноцінну життєдіяльність громад, далі йде відновлення закладів освіти, культури тощо з урахуванням безпекового фактора, а також налагодження сполучення між населеними пунктами.

Вона підкреслила, що надваживим висновком публічних консультацій стало те, що бізнес готовий долучатись до відновлення - він сам бачить важливість тих чи інших проєктів та їх економічну доцільність, і має готовність вливати власний ресурс у їх розвиток.

"Потрібно дати бізнесу розвиватись і спростити процедуру взаємодії з державними структурами, тобто робити це електронно. Це зменшить адмінвитрати, час на погодження і дозволить впровадити чіткі строки на виконання чи підготовку документації. Але в той же час бізнесу потрібно упорядкування законодавства, спрощення системи взаємодії підприємців із держструктурами, боротьба з бюрократизмом, який уповільнює та ускладнює усі процеси", - наголосила голова профільного комітету.

Серед ключових пропозицій до законопроєкту "Про основні засади відновлення", близько 20 надважливих пунктів, зауважила Шуляк.

"Усі пропозиції, отримані під час публічних консультацій, оформлені у звіт і будуть передані Міністерству інфраструктури. Ми сподіваємося, що більшість із них буде враховано у законопроєкті "Про засади відновлення України". Це лише перший крок - фундамент, на якому будується майбутнє України", - зазначила Шуляк.

Наостанок вона додала, що незабаром практика проведення публічних консультацій стане для України звичною, оскільки саме сьогодні, 17 жовтня, Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про публічні консультації" № 3841-IX, яким передбачено проведення публічних консультацій всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-який управлінських рішень.

Повноцінно цей інструмент, який є одним із структурних маяків Ukraine Facility, запрацює в Україні після завершення повномасштабної війни.