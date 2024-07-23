Українці відповіли, які мирні домовленості можуть підтримати

Соціологи провели експеримент та запропонували респондентам три пакети можливих мирних домовленостей. Експеримент є ілюстративним, оскільки варіантів може бути значно більше.

Варіант з відкладенням визволення окупованих зараз територій та забороною на вступ до НАТО, проте із вступом до ЄС, підтримують 38%, а для більшості - 54% - такий варіант є категорично неприйнятним.

Водночас якщо Україна отримає членство в НАТО (на додачу до членства в ЄС), то навіть із відкладенням визволення окупованих зараз територій 47% готові підтримати цей варіант, а категорично проти будуть - 38%.

А якщо Україна крім членства в НАТО і ЄС також зможе визволити хоча би Херсонську та Запорізьку, то на такий варіант будуть згодні (хоч і переважно як "важкий компроміс", оскільки інші території залишаться під контролем Росії) 57%. Категорично неприйнятним такий варіант буде для 33%.

Самі пакети звучали наступним чином:

Пакет №1:

Росія зберігає контроль над усіма окупованими зараз територіями

Україна відмовляється від вступу до НАТО

Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови

Пакет №2:

Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму

Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки

Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови

Пакет №3:

Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями Донецької і Луганської областей та Криму

Україна повертає контроль над Запорізькою і Херсонською областями в повних межах

Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки

Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20-25 червня 2024 року серед 2008 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.