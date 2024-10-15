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Українці відповіли, чого очікують від нещодавніх змін в уряді

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 09:52
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Українці відповіли, чого очікують від нещодавніх змін в уряді Фото: зміни в уряді не вплинуть на його роботу, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Три чверті українців (74%) вважають, що у діяльності Кабінету міністрів нічого не зміниться після нещодавніх відставок та призначень нових міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Очікують на покращення діяльності уряду 12%, на погіршення діяльності - 6% респондентів.

Українці відповіли, чого очікують від нещодавніх змін в уряді

Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, також більшість (64%) вважають, що нічого не зміниться в діяльності уряду після останніх змін. Водночас серед тих, хто йому довіряє, більше тих, хто очікує на певне покращення ситуації (19%).

При цьому серед тих, хто не довіряє Зеленському, 88% вважають, що в діяльності уряду нічого не зміниться, і лише 7% вважають, що діяльність погіршиться.

Українці відповіли, чого очікують від нещодавніх змін в уряді

Ставлення до створення уряду національної єдності

Половина (50%) українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним. Негативно ставляться - лише 13%, а 33% мають нейтральне ставлення.

Українці відповіли, чого очікують від нещодавніх змін в уряді

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, якщо після повномасштабного вторгнення ставлення до уряду України значно покращилося, то далі оцінки населення почали погіршуватися.

Зокрема, у травні 2024 року КМІС проводив для NDI опитуванні, за результатами якого лише 14% українців добре оцінювали діяльність уряду за останній рік.

"У ситуації, коли опція з виборами є неможливою через війну, окремі кадрові зміни можуть виглядати способом "випустити пару" та привнести "свіжість" у сприйняття уряду громадськістю. Наразі ж ми бачимо, що немає ані значного захвату від змін, ані категоричного неприйняття", - сказав він.

За його словами, ситуація з урядом національної єдності є складнішою і демонструє значну залежність від формулювання запитання.

"Наприклад, у кінці 2023 року ми запитували про ставлення до такого Уряду, але конкретизували, що він буде включати коаліцію "Слуги народу", "ЄС", "Батьківщини" і "Голосу". У такій конструкції 37% ставилися позитивно і 19% - негативно. За результатами поточного опитування ми бачимо, що коли мова не про окремі політичні сила, а про саме широке об’єднання різних патріотичних сил, тоді підтримка є значно вищою", - додав Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20-27 вересня 2024 року серед 1001 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

В начале сентября президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Потім Рада проголосувала за призначення нових міністрів.

Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".

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