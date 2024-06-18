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Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання із простроченими паспортами

Вівторок 18 червня 2024 11:43
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Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання із простроченими паспортами Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Угорщини запровадив тимчасові правила, які дають змогу українцям отримувати посвідку на проживання в країні навіть із простроченим паспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ уряду Угорщини.

Згідно з документом, під час дії надзвичайного стану в Угорщині документи, що посвідчують особу за кордоном, вважаються дійсними.

Тому під час подання заяви на отримання посвідки на тимчасове проживання паспорт громадянина України, який втратив чинність, вважається дійсним, і посвідка на тимчасове проживання може бути видана, зокрема протягом шести місяців після закінчення надзвичайного стану в Угорщині.

Водночас ця норма не поширюється на процедуру отримання угорського громадянства.

Зазначимо, що в травні 2022 року уряд Угорщини оголосив надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в Україні. Востаннє його було введено у квітні цього року.

Мобілізація в Україні

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Після цього чоловіки віком 18-60 років мають протягом двох місяців оновити свої особисті дані у військкоматі.

Зокрема, Україна припинила видачу закордонних паспортів чоловікам віком 18-60 років. При цьому низка країн заявила, що поки не видаватиме військовозобов'язаних українців, проте їм можуть відмовити у наданні посвідки на проживання.

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