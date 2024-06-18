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Украинцы в Венгрии смогут получить ВНЖ с просроченными паспортами

Вторник 18 июня 2024 11:43
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Украинцы в Венгрии смогут получить ВНЖ с просроченными паспортами Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии ввело временные правила, которые позволяют украинцам получать вид на жительство в стране даже с просроченным паспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ правительства Венгрии.

Согласно документу, во время действия чрезвычайного положения в Венгрии документы, удостоверяющие личность за рубежом, считаются действительными.

Поэтому при подаче заявления на получение вида на жительство паспорт гражданина Украины, утративший силу, считается действительным, и вид на жительство может быть выдан, в том числе в течение шести месяцев после окончания чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время данная норма не распространяется на процедуру получения венгерского гражданства.

Отметим, что в мае 2022 года правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине. Последний раз оно было введено в апреле этого года.

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. После этого мужчины в возрасте 18-60 лет должны в течение двух месяцев обновить свои личные данные в военкомате.

В частности, Украина прекратила выдачу загранпаспортов мужчинам в возрасте 18-60 лет. При этом ряд стран заявили, что пока не будут выдавать военнообязанных украинцев, однако им могут отказать в предоставлении ВНЖ.

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