ua en ru
Вт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці тримають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь 2023 року

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 11:48
UA EN RU
Українці тримають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь 2023 року Фото: валютні резерви українців перевищують 100 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна сума готівкової іноземної валюти поза банками в Україні становить 116 млрд доларів. Це заощадження громадян та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Домашні господарства та бізнес основну частину своїх фінансових активів тримають в іноземній валюті", - написав він.

За його інформацією, станом на 1 вересня 2023 року фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти, валютних банківських депозитів та ОВДП в іноземній валюті становили 136 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, протягом війни частка валютних активів у загальних фінансових активах бізнесу та населення зросла на 4 в.п. (з 65% станом на 1 січня 2022 року до 69% станом на 1 вересня 2023).

"Понад 85% валютних активів становить готівкова іноземна валюта (116 млрд доларів)", - написав він та додав, що "це валюта поза банками".

Гривневі фінансові активи у структурі фінансових активів населення та бізнесу становлять 31%, з них в свою чергу на готівкову гривню припадає 31%, на строкові вклади населення - 11%, на строкові вклади бізнесу - 11%, на поточні рахунки 42%, повідомив Данилишин.

Купівля валюти та перекази з-за кордону

Нагадаємо, українці за січень-вересень 2023 року купили в банках готівкової та безготівкової валюти на 2,4 млрд доларів.

Крім того, сума валютних переказів з-за кордону за перші 8 місяців 2023 року склала 7,7 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України долари
NEWS
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу