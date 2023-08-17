Українці за три дні зібрали 235 млн гривень на 10 тисяч дронів-камікадзе

Спільний збір коштів платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank на 10 тисяч дронів-камікадзе завершено. Щоб зібрати 235 млн гривень вистачило трьох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд "Повернись живим" у Facebook .

"Збір закрито. Рівно три доби. І понад 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе зібрали ми у рамках Операції Єдність", - йдеться в повідомленні.

Збір коштів

Нагадаємо, збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе оголосили 14 серпня. Міністра цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що UNITED24, фонд "Повернись живим" та monobank об'єднали зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе.

За його словами, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 млн грн.

Федоров повідомив, що кожен, хто перерахує кошти, має шанс отримати платинову картку monobank, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від фонду "Повернись живим".