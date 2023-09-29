Українці тестують "Реал", бій чемпіонів у боксі та хокейні старти: анонс вихідних у спорті

"Жирона" – "Реал"

30 вересня, 19:30, Жирона, "Монтіліві", трансляція на MEGOGO

Команда українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийме "королів" із Мадрида в статусі лідера Ла Ліги. Посеред тижня "жирондинці" з голом форварда збірної України вирвали перемогу у "Вільярреала" та вийшли на перше місце чемпіонату. "Реал" – на відстані одного очка, тож статус центрального для поєдинку на "Монтіліві" – не маркетинг.

РБ "Лейпциг" – "Баварія"

30 вересня, 19:30, Лейпциг, "Ред Булл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Тісно і в турнірній таблиці Бундесліги. Першу "Баварію" і шостий "Дортмунд" розділяють усього два пункти. До топ-6 входить і "Лейпциг", який зняв скальп із мюнхенців у битві за Суперкубок Німеччини (3:0). Та от біда – герой того двобою з хет-триком Дані Ольмо вилетів через травму до середини жовтня. З іншого боку, чому б не здивувати іншим?

Фото: Марко Розе (в центрі) склав рецепт перемоги над "Баварією" Томаса Тухеля (facebook.com/rbleipzig)

Альварес – Чарло

1 жовтня, 03:00, Лас-Вегас, T-Mobile Arena, трансляція на території України не запланована

Невада в ніч на неділю за київським часом прийме головну подію осені в боксі. Уперше в історії у ринг вийдуть два чинні абсолютні чемпіони світу. Сауль Альварес зібрав колекцію поясів у другій середній вазі, Джермелл Чарло – в першій середній. Останній набрав вагу, щоб виграти "битву чемпіонів", але букмекери віддають перевагу мексиканцю.

Мото Гран-прі Японії

1 жовтня, 09:00, Мотегі, "Твін Рінг Мотегі", трансляція на каналі "Перший автомобільний"

Сезон-2023 у MotoGP виходить на фінішну пряму. Першим у списку семи фінальних етапів чемпіонату буде Японія. Тиждень тому в Індії першим в основній гонці фінішував Марко Беццеккі, а Хорхе Мартін тріумфував у Сан-Марино три тижні тому. Та лідером загального заліку залишився чинний чемпіон Франческо Баньяя з "Дукаті" (292 очки). Ця трійка й поведе боротьбу в Мотегі.

Фото: Марко Беццеккі, Хорхе Мартін і Франческо Баньяя цьогоріч розіграють титул MotoGP (motorsport.com)

"Київ Кепіталз" – "Дніпро"

1 жовтня, 14:00, Київ, Палац спорту, трансляція на YouTube-каналі ФХУ

Наближення холодної пори року для фанатів спорту асоціюється з поверненням зимових видів. У перший день жовтня розпочнеться хокейний чемпіонат України. Один із грандів – херсонський "Дніпро" – завітає до столиці на зустріч із новоствореним, але амбітним "Київ Кепіталз". Вадим Шахрайчук зібрав непоганий гурт хокеїстів (Дворник, Куцевич, Кривоножкін), який прагне "пошуміти" в еліті.