Українці у списку найбільших відмов у в'їзді на кордоні Німеччини: деталі

Німеччина посилила прикордонний контроль, і майже 20% відмов у в'їзді на її кордон становлять українці. Це пов'язано зі спробами переїзду з інших країн, де їм уже надано захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Майже п'ята частина всіх осіб, яким було відмовлено у в'їзді на кордон Німеччини з посиленим прикордонним контролем, - громадяни України.

Попри те, що українці, рятуючись від війни, можуть розраховувати на захист у будь-якій країні ЄС і право подорожувати Шенгенською зоною.

Із серпня 2023 року українці становлять 19,1% усіх відмов на німецькому кордоні, що ставить їх на друге місце після сирійців (19,8%). Ці дані вперше були опубліковані Німецьким інформаційним агентством (dpa).

Посилення прикордонного контролю Німеччини розпочалося в жовтні 2023 року, коли було запроваджено нові перевірки на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією. Загалом у 2024 році кількість відмов на кордоні Німеччини збільшилася до 45 000 осіб (станом на листопад), як порівняти з 35 618 відмовами торік, незважаючи на зниження кількості зареєстрованих нелегальних мігрантів.

Причиною для відмови українцям, ймовірно, є те, що багато хто з них намагається переїхати до Німеччини з інших країн ЄС, де вже отримали захист. Міністерство внутрішніх справ Німеччини вказало, що такі спроби, здійснювані таємно або без попереднього дозволу, стають однією з причин відмов.

Ці дані стали частиною ширшої дискусії в Німеччині, пов'язаної з тим, що українські біженці отримують більш щедру допомогу з безробіття порівняно з іншими країнами ЄС. Християнські демократи (ХДС/ХСС), які готуються до виборів, пообіцяли скоротити допомогу для українців, щоб стимулювати зайнятість у країні.

Представники МВС також повідомили, що відмова українцям може бути викликана відсутністю додаткових документів, які потрібні для туристичних поїздок Шенгенською зоною.

Це питання стало ключовим у передвиборчій кампанії, де опоненти звинувачують ХДС/ХСС у порушенні законодавства ЄС, оскільки вони планують відмовити у в'їзді всім нелегальним мігрантам, включно з прохачами притулку.

Депутатка від партії Die Linke Клара Бюнгер заявила, що "це повністю ігнорує той факт, що прикордонні служби вже відмовляють людям у величезних масштабах", посилаючись на офіційну статистику.