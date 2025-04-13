Українці в Серії А: Маліновський знову поза грою, Довбик – головна надія "Роми" в битві з лютим ворогом

Першим з "українських" клубів на поле вийде "Дженоа" Руслана Маліновського. О 16:00 вона на виїзді зіграє проти "Верони". "Дженоа" з 38-ма очками посідає в турнірній таблиці 12-те місце, "Верона" – 14-та, хоча відстає аж на 7 пунктів.

На жаль українець Маліновський у цьому матчі не зіграє. Про це повідомив головний тренер генуезців Патрік Вієйра.

"Руслан отримав забій на тренуванні і вибуває зі строю", – заявив керманич "грифонів".

Втім, в "Дженоа" вважають пошкодження українця не дуже серйознім і сподіваються, що він зможе допомогти команді у наступному матчі з римським "Лаціо" 21 квітня.

Ну а сьогодні з "Лацію" в римському дербі зіграє "Рома" Артема Довбика. Дві столичні команди – "пролетарська" "Рома" та "аристократичний" "Лаціо" – непримиримі конкуренти, щоб не сказати вороги. Тому ці битви завжди проходять в атмосфері надзвичайної напруги.

Цього разу ситуація підігрівається й та турнірним становищем команд: "Лаціо" та "Рома" сусіди в таблиці, обидва клуби борються за путівку до Ліги чемпіонів. "Орли" йдуть на шостому місці: маючи 55 очок, вони на три бали відстають від завітної четвертої позиції. "Вовки" з 53-ма пунктами – сьомі. Їхнє відставання від топ-4 становить п'ять очок.

"Лаціо" програв свій останній матч, поступившись у Лізі Європи норвезькому "Буде-Глімт" (0:2). Та й загалом у команди лише одна перемога в п'яти останніх матчах. Натомість "Рома" витримує серію без поразок, яка в Серії А налічує вже 15 поєдинків.

Довбик готується до принципової битви у статусі найкращого футболіста Серії А у березні. Прихильники "вовків" сподіваються на результативні дії українця. Його прізвище є в заявці на гру. Але чи вийде він у стартовому складі – офіційно поки невідомо.

Центральний поєдинок 32-го туру Серії А розпочнеться 13 квітна о 21:45 за Києвом.

Заявка "Роми" на гру з "Лаціо" (фото: x.com/OfficialASRoma)

Останнім з вітчизняних легіонерів у турі може зіграти Віктор Коваленко. Його "Емполі" в понеділок, 14 квітня, у гостях протистоятиме "Наполі" (початок запланований – на 21:45). Шансів у команди українця, яка з 24-ма балами плететься в таблиці третьою з кінця, відверто мало. "Наполі" – один із лідерів турніру, зараз йде другим та веде відчайдушну боротьбу з міланським "Інтером" за чемпіонство. Неаполітанці відстають на шість очок, тому втрачати з аутсайдером явно не настроєні.

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