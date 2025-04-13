Украинцы в Серии А: Малиновский снова вне игры, Довбик - главная надежда "Ромы" в битве со злейшим врагом

В воскресенье, 13 апреля, два клуба украинцев сыграют очередные поединки в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

Первым из "украинских" клубов на поле выйдет "Дженоа" Руслана Малиновского. В 16:00 она на выезде сыграет против "Вероны"."Дженоа" с 38-ю очками занимает в турнирной таблице 12-е место, "Верона" - 14-е, хотя отстает аж на 7 пунктов.

К сожалению украинец Малиновский в этом матче не сыграет. Об этом сообщил главный тренер генуэзцев Патрик Виейра.

"Руслан получил ушиб на тренировке и выбывает из строя", - заявил наставник "грифонов".

Впрочем, в "Дженоа" считают повреждение украинца не очень серьезным и надеются, что он сможет помочь команде в следующем матче с римским "Лацио" 21 апреля.

Ну а сегодня с "Лацио" в римском дерби сыграет "Рома" Артема Довбика. Две столичные команды - "пролетарская" "Рома" и "аристократический" "Лацио" - непримиримые конкуренты, чтобы не сказать враги. Поэтому эти битвы всегда проходят в атмосфере чрезвычайного напряжения.

На этот раз ситуация подогревается и турнирным положением команд: "Лацио" и "Рома" соседи в таблице, оба клуба борются за путевку в Лигу чемпионов. "Орлы" идут на шестом месте: имея 55 очков, они на три балла отстают от заветной четвертой позиции. "Волки" с 53-мя пунктами - седьмые. Их отставание от топ-4 составляет пять очков.

"Лацио" проиграл свой последний матч, уступив в Лиге Европы норвежскому "Буде-Глимт" (0:2). Да и вообще у команды лишь одна победа в пяти последних матчах. В то же время "Рома" выдерживает серию без поражений, которая в Серии А насчитывает уже 15 поединков.

Довбик готовится к принципиальной битве в статусе лучшего футболиста Серии А в марте. Поклонники "волков" надеются на результативные действия украинца. Его фамилия есть в заявке на игру. Но выйдет ли он в стартовом составе - официально пока неизвестно.

Центральный поединок 32-го тура Серии А начнется 13 апреля в 21:45 по Киеву.

Заявка "Ромы" на игру с "Лацио" (фото: x.com/OfficialASRoma)

Последним из отечественных легионеров в туре может сыграть Виктор Коваленко. Его "Эмполи" в понедельник, 14 апреля, в гостях будет противостоять "Наполи" (начало запланировано - на 21:45). Шансов у команды украинца, которая с 24-мя баллами плетется в таблице третьей с конца, откровенно мало. "Наполи" - один из лидеров турнира, сейчас идет вторым и ведет отчаянную борьбу с миланским "Интером" за чемпионство. Неаполитанцы отстают на шесть очков, поэтому терять с аутсайдером явно не настроены.

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